Российские ученые создали новый сверхпроводник
Российские ученые создали новый сверхпроводник

Сибирские ученые получили материал, обладающий свойствами сверхпроводника, которые проявляются при комнатной температуре.

Авторами разработки являются специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) и Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра СО РАН. Им удалось синтезировать частицы из одного атома меди и двух атомов кислорода (CuO2), не существующие в природе, применив при этом метод вакуумного плазменно-дугового испарения. В определенном диапазоне магнитных полей частицы демонстрируют свойство сверхпроводимости.

Теперь ученые решают проблему соединения наночастиц CuO2 в единое целое, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Journal of Superconductivity and Novel Magnetism.

По словам ученых, оборудование, созданное на основе сверхпроводников, позволяет существенно повысить мощность и плотность тока. Его массовое производство будет обходиться значительно дешевле современного оборудования. Кроме того, оно безопасно с точки зрения экологии.

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