Российские ученые создали новый очиститель для сточных вод

Российские ученые синтезировали новый очиститель для сточных вод и исследовали его свойства.

В ходе исследования группе ученых из Университета ИТМО совместно с коллегами из Македонии и Израиля удалось получить высокомагнитный гидрогель, состоящий исключительно из магнетита и воды. В поры этого геля можно загружать различные вещества.

«В нашей статье мы говорим о том, что есть возможность загрузить органические молекулы или какие-либо лекарственные препараты. Также данный материал биосовместим, что делает возможным его дальнейшее применение в адресной доставке лекарств», — рассказала один из авторов работы, магистрант Университета ИТМО Елизавета Анастасова.

По ее словам, полученный гидрогель представляет собой темно-коричневую гелеобразную субстанцию, которая притягивается магнитом.

Уточняется, что гидрогель оказался на 225 процентов более эффективным сорбентом, чем отдельные частицы магнетита, которые также используются для удаления веществ из среды.

Необходимо также отметить, что полученный сорбент почти не теряет своей эффективности при повторном применении, говорится в статье, опубликованной в журнале RSC Soft Matter.

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