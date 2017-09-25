Российские ученые создали новый электроракетный двигатель

Группа российских ученых разработала новый электродвигатель, который будет применяться в космической сфере. Об этом заявил начальник отдела электрофизики российского Центра им. Келдыша Александр Ловцов.

По словам разработчика, данная разработка не имеет аналогов в России. Специалист отметил, что перспективные космические аппараты будут снабжаться как раз таким силовым агрегатом.

На сегодняшний день речь идет о создании двигателя КМ-75 мощностью 800 вольт. Разработка полностью квалифицирована и будет отвечать всем заявленным требованиям. Подготовительная работа по его созданию уже прошла, поэтому сейчас начнется этап производства.

Российский Центр им. Келдыша уже изготовлял крайне перспективные и надежные образцы силовых установок. К примеру, предыдущая модель КМ-60 напряжением 500 вольт используется на российском военном спутнике, который курсирует по орбите Земли уже на протяжении трех лет.

Ловцов сообщил, что разработки Центра интересны не только российским компаниям, но и зарубежным покупателям. Так, один из двигателей компании был благополучно установлен на космический аппарат Индии GSAT-9.

Не так давно данный аппарат был запущен в космос, российская разработка проявила себя с наилучшей стороны, отметили индийские представители. Не исключено, что новый электродвигатель будет поставляться в страны Латинской Америки, которые уже на стадии проектирования проявляли к нему большой интерес.

Наша страна находится на пути серьезного технологического развития. Появляется все больше образцов техники, которые не имеют мировых аналогов.

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