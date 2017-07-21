Российские ученые создали технологию сверхпрочного материала для шин

Новинка снижает интенсивность истирания шин, но положительно сказывается на сцеплении с мокрым асфальтом.
Группа российских физиков создала особую технологию обработки резины и каучука, когда повышается износостойкость автомобильных покрышек и на 20 процентов увеличивается сцепление с мокрым асфальтом.
Новый технологический процесс позволяет контролировать добавление всевозможных молекул в состав каучука, что, в свою очередь, дает возможности тонко регулировать физические параметры будущего изделия.
Таким образом, появились высоко хлорированные каучуковые материалы, а также каучук с повышенным содержанием фтора. Вся технология состоит из четырех периодов, позволяя в перспективе приобретать инновационные материалы для различных отраслей промышленности.
Сокращение количества этапов обработки каучука позволяет снизить себестоимость изделия, хотя новый материал на много привлекателен для конечного потребителя с точки зрения эксплуатационных характеристик. Российские специалисты проводят процедуру патентирования своей технологии.Далее в рубрике Российские ученые создали прозрачный фильтр от солнцаРазработку можно употреблять, как в полимерной промышленности, так и в косметологии. Читайте в рубрике «Технологии» Как решать задачи в миллиард раз быстрееВ мире создан 51-кубитный квантовый компьютер
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