Российские ученые создали технологию сверхпрочного материала для шин

Группа российских физиков создала особую технологию обработки резины и каучука, когда повышается износостойкость автомобильных покрышек и на 20 процентов увеличивается сцепление с мокрым асфальтом.

Новый технологический процесс позволяет контролировать добавление всевозможных молекул в состав каучука, что, в свою очередь, дает возможности тонко регулировать физические параметры будущего изделия.

Таким образом, появились высоко хлорированные каучуковые материалы, а также каучук с повышенным содержанием фтора. Вся технология состоит из четырех периодов, позволяя в перспективе приобретать инновационные материалы для различных отраслей промышленности.

Сокращение количества этапов обработки каучука позволяет снизить себестоимость изделия, хотя новый материал на много привлекателен для конечного потребителя с точки зрения эксплуатационных характеристик. Российские специалисты проводят процедуру патентирования своей технологии.

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