Российские ученые создали прозрачный фильтр от солнца

Ученые из России создали и запатентовали необычный защитный фильтр от солнца. Он абсолютно прозрачен, в отличие от своих предшественников, но надежно защищает от негативного воздействия ультрафиолета.

Для его изготовления ученые Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» применили модифицированные наночастицы оксида цинка.

До сегодняшнего дня в защитных фильтрах и кремах использовались оксиды различных металлов — титана и цинка. При этом наночастицы диоксида титана обладают канцерогенными свойствами, а оксид цинка имеет белый цвет.

Обесцветить цинковые соединения получилось при помощи необычного способа — химически синтезировать наночастицы с измененной поверхностью.

Новинку проверили на донорской крови, чтобы удостовериться в ее безопасности для человека. Наночастицы оксида цинка, синтезированные специалистами, можно использовать не только в защитных кремах, но и при изготовлении прозрачных полимеров для пищевой пленки, контейнеров или защитных экранов.

Испытания фильтра показали полное поглощение опасного ультрафиолета. Более того, изобретение позволяет сократить количество вещества, необходимого для надежной защиты, что выгодно с точки зрения экономики.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Технологии»