Российские ученые создали прозрачный алюминий

Группа российских ученых из Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ совместно с коллегами из МГУГиК, ИСМиПМ РАН и ИМиМ им. Байкова РАН создали "прозрачный алюминий".

Специалисты разработали технологию с использованием метода спарк-плазменного спекания для создания компактов из оксинитрида алюминия (ALON), он же "прозрачный алюминий".

В основе этого метода лежит оптимизированный метод горячего прессования. В данном варианте электрический разряд пропускается не через внешний нагреватель, а сразу через пресс-форму.

Авторы исследования поделились характеристиками своей разработки, которая оказалась достаточно прочной, чтобы встать в один ряд с YAG и фианитом, и владеет важным качеством для бронезащиты, ударной вязкостью.

ALON является наиболее успешным материалом в сравнении с другими прозрачными материалами, включая кварцевое стекло. Пробивная мощность стрелкового оружия повышается, что стимулирует науку на разработки в сфере бронезащиты, в особенности для создания прозрачных материалов.

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