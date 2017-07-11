Российские ученые создали прозрачный алюминий

Данная разработка признана более успешной в сравнении с другими
Группа российских ученых из Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ совместно с коллегами из МГУГиК, ИСМиПМ РАН и ИМиМ им. Байкова РАН создали "прозрачный алюминий".
Специалисты разработали технологию с использованием метода спарк-плазменного спекания для создания компактов из оксинитрида алюминия (ALON), он же "прозрачный алюминий".
В основе этого метода лежит оптимизированный метод горячего прессования. В данном варианте электрический разряд пропускается не через внешний нагреватель, а сразу через пресс-форму.
Авторы исследования поделились характеристиками своей разработки, которая оказалась достаточно прочной, чтобы встать в один ряд с YAG и фианитом, и владеет важным качеством для бронезащиты, ударной вязкостью.
ALON является наиболее успешным материалом в сравнении с другими прозрачными материалами, включая кварцевое стекло. Пробивная мощность стрелкового оружия повышается, что стимулирует науку на разработки в сфере бронезащиты, в особенности для создания прозрачных материалов.Далее в рубрике Российские ученые создали новый материал для выращивания органов и тканейДанная разработка, хорошо взаимодействуют с клетками иммунитета человека, ускоряют рост клеточных структур и даже помогают прорастанию новых сосудов. Читайте в рубрике «Технологии» Самые нужные ВУЗыМГУ возглавил список самых востребованных высших учебных заведений России
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