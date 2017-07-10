Российские ученые создали новый материал для выращивания органов и тканей

Научные сотрудники из Томского политехнического университета (ТПУ) изобрели новый материал для выращивания человеческих тканей и органов. Инновационная технология основывается на новом способе модифицирования скаффолдов.

Ведущие специалисты объяснили, что скаффолды являются своеобразным каркасом для нового органа или его фрагмента, который может помочь добиться объемной формы. Ведь в чашке Петри 3D-орган не вырастить - лишь плоская ткань, а при "встрече" с другой клеткой нормальная клетка останавливает размножение, из-за чего и не получается "объема".

Собственно для этого и создаются каркасы для клеток, которые образно говоря похожи на многоэтажки, каждый этаж которых занимают клетки, не мешая друг другу размножаются и создают новые ткани.

Для улучшения скаффолдов эксперты предложили их обрабатывать плазмой атмосферного давления, после чего покрывать гиалуроновой кислотой, ведь полимерная поверхность должна смачиваться телесными жидкостями, чтобы клетки могли "удержаться".

В самом начале проблема была в том, что материал терял свои способности к смачиванию, но это удалось решить благодаря использованию гиалуроновой кислоты. Заработанный материал улучшает условия выращивания клеток, что было доказано в ходе исследований.

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