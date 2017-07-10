Российские ученые создали новый материал для выращивания органов и тканей
Российские ученые создали новый материал для выращивания органов и тканей

Данная разработка, хорошо взаимодействуют с клетками иммунитета человека, ускоряют рост клеточных структур и даже помогают прорастанию новых сосудов.

Научные сотрудники из Томского политехнического университета (ТПУ) изобрели новый материал для выращивания человеческих тканей и органов. Инновационная технология основывается на новом способе модифицирования скаффолдов.   

Ведущие специалисты объяснили, что скаффолды являются своеобразным каркасом для нового органа или его фрагмента, который может помочь добиться объемной формы. Ведь в чашке Петри 3D-орган не вырастить - лишь плоская ткань, а при "встрече" с другой клеткой нормальная клетка останавливает размножение, из-за чего и не получается "объема".

Собственно для этого и создаются каркасы для клеток, которые образно говоря похожи на многоэтажки, каждый этаж которых занимают клетки, не мешая друг другу размножаются и создают новые ткани.

Для улучшения скаффолдов эксперты предложили их обрабатывать плазмой атмосферного давления, после чего покрывать гиалуроновой кислотой, ведь полимерная поверхность должна смачиваться телесными жидкостями, чтобы клетки могли "удержаться".

В самом начале проблема была в том, что материал терял свои способности к смачиванию, но это удалось решить благодаря использованию гиалуроновой кислоты. Заработанный материал улучшает условия выращивания клеток, что было доказано в ходе исследований.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Российские ученые изобрели самовосстанавливающийся асфальт Далее в рубрике Российские ученые изобрели самовосстанавливающийся асфальтДанная технология позволит сократить время ремонта дорог и расходы на него втрое.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО