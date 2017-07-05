Российские ученые создали дрон-дефибриллятор

Группа российских ученых сконструировала дрон-дефибриллятор, который способен быстро прилететь на место происшествия и оперативно провести сердечно-легочную реанимацию.

Сделать тестовый полет данного ноу-хау можно будет на выставке Innoprom уже со следующей недели в Екатеринбурге. Под управлением оператора, дрон может перемещать аппарат в воздухе на большой скорости. Устройство имеет два режима работы: ручной и автоматический. Человеку нужно будет всего лишь наложить одноразовые электроды на потерпевшего и выполнить подсказки, указанные дроном.

Устройство изучит ЭКГ, сбережет показания для доктора и при необходимости сделает серию разрядов в соответствии с интернациональными советами по сердечно-легочной реанимации. Малогабаритность и грузоподъемность в 3 кг делают дрон универсальным в применении.

Не считая дефибриллятора, он имеет возможность привозить лекарства, а еще камеры с громкой связью позволяют консультироваться с высококвалифицироваными экспертами. Устройство преодолевает расстояния до 50 километров Например, от ближайшей станции скорой помощи.

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