Российские ученые создадут геликонный сеточный двигатель для спутников

Группа российских ученых ведет разработку уникального геликонного сеточного двигателя для спутников — он позволит космическим аппаратам поддерживать орбиты или совершать переходы между ними, заявила представитель компании «Авант–Спэйс Системс» Яна Харлан.

Планируется, что первый запуск аппарата с геликонным сеточным двигателем состоится в 2020 году. По сравнению с иными образцами, российская разработка предлагает уникальную схему образования плазмы в газоразрядной камере ионного двигателя.

«На следующий год запланирована разработка бортового источника питания двигателя, бортовой системы хранения и подачи рабочего тела и других подсистем двигательной установки», — добавила представитель компании.

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