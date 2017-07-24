Российские ученые создадут геликонный сеточный двигатель для спутников
Российские ученые создадут геликонный сеточный двигатель для спутников

Уникальный геликонный сеточный двигатель, будет использоваться при создании новейших спутников.

Группа российских ученых ведет разработку уникального геликонного сеточного двигателя для спутников — он позволит космическим аппаратам поддерживать орбиты или совершать переходы между ними, заявила представитель компании «Авант–Спэйс Системс» Яна Харлан.

Планируется, что первый запуск аппарата с геликонным сеточным двигателем состоится в 2020 году. По сравнению с иными образцами, российская разработка предлагает уникальную схему образования плазмы в газоразрядной камере ионного двигателя.

«На следующий год запланирована разработка бортового источника питания двигателя, бортовой системы хранения и подачи рабочего тела и других подсистем двигательной установки», — добавила представитель компании.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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