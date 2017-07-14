Российские ученые создадут «Онкоробота» для лечения рака

Ученые из России создадут робота-хирурга «Онкоробот». Аппарат, разработанный специально для лечения рака предстательной железы, будет вводить радиоактивные источники в опухолевые участки с высочайшей точностью.

Первый опытный образец «Онкоробота» создадут до конца 2018 года, после чего начнутся испытания, которые продлятся около года. Система разрабатывалась намеренно для лечения опухолей предстательной железы, интерес к новой машине уже проявляются некоторые специализированные медицинские учреждения.

Минобрнауки России оказывает программе финансовую поддержку, предполагается, что партнером проекта станет НПО «Сплав», входящее в «Ростех». Созданием «Онкоробота» занимаются сотрудники ЦНИИ РТК.

Система управления данного робота позволит в режиме онлайн управлять манипуляциями хирургического инструмента под контролем внутритканевой визуализации на базе УЗИ.

Устройство будет выглядеть как манипулятор с 6 уровнями подвижности, с механизмом для управления иглой в тканях и ультразвуковой системой визуализации. Проводить операции «Онкоробот» будет на базе ПК, при этом предусмотрен автоматический, полуавтоматический и ручной режимы.

Новая система, по словам научных сотрудников, повысит эффективность лечения онкоболезней, к тому же она более безопасна для пациентов.

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