Российские ученые создадут «Онкоробота» для лечения рака

Тестирование начнется в конце 2018 года.
Ученые из России создадут робота-хирурга «Онкоробот». Аппарат, разработанный специально для лечения рака предстательной железы, будет вводить радиоактивные источники в опухолевые участки с высочайшей точностью.
Первый опытный образец «Онкоробота» создадут до конца 2018 года, после чего начнутся испытания, которые продлятся около года. Система разрабатывалась намеренно для лечения опухолей предстательной железы, интерес к новой машине уже проявляются некоторые специализированные медицинские учреждения.
Минобрнауки России оказывает программе финансовую поддержку, предполагается, что партнером проекта станет НПО «Сплав», входящее в «Ростех». Созданием «Онкоробота» занимаются сотрудники ЦНИИ РТК.
Система управления данного робота позволит в режиме онлайн управлять манипуляциями хирургического инструмента под контролем внутритканевой визуализации на базе УЗИ.
Устройство будет выглядеть как манипулятор с 6 уровнями подвижности, с механизмом для управления иглой в тканях и ультразвуковой системой визуализации. Проводить операции «Онкоробот» будет на базе ПК, при этом предусмотрен автоматический, полуавтоматический и ручной режимы.
Новая система, по словам научных сотрудников, повысит эффективность лечения онкоболезней, к тому же она более безопасна для пациентов.Далее в рубрике Российские ученые запустят стволовые клетки в космосЗапуск планируется осуществить в марте 2018 года.
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