Российские ученые смогут восстановить плодородие почвы

Группа российских ученых Сибирского федерального университета в лабораторных условиях разработала новый биомат, который, существенно ускоряет рост растений.

Особенно востребован он будет в северных широтах, где биологический этап рекультивации сильно затруднен значительной удаленностью и труднодоступностью объектов, суровыми климатическими условиями и гидротермическим режимом почв.

Биомат представляет собой основу из натурального волокна, которая напитывается специальным инертным составом на основе поливинилацетата (полимер), позволяющим долгое время сохранять механическую прочность.

Основа покрывается органическим наполнителем, который содержит биологически активные добавки и связующие вещества природного происхождения, питаюшие растение. В состав биомата можно включить и гидрогель, благодаря которому поливать растение можно куда реже.

Биомат без остатка разлагается в течение 4–5 лет. Продукты его разложения сами становятся частью почвенного гумуса, обеспечивая развитие растений. Опыты показали, что всхожесть семян ускоряется в два раза.

Он может не только помочь экологам в восстановлении нарушенных земель, но и для облагораживания городских улиц, и в бытовых целях, например, на дачных участках.

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