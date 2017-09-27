Российские ученые смогут прогнозировать настроение морей и океанов

Новейший проект Российского научного фонда предполагает точный анализ поведения крупных водоемов.
Группа российских ученых из Крыма смогут точно прогнозировать состояние моря за десять дней до выбранной даты.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявила заместитель директора по научно-методической и образовательной работе Морского гидрофизического института РАН Елена Васечкина.
«Начинается выполнение крупного проекта от Российского научного фонда: разработка системного и непрерывного анализа и прогнозирования состояния океана. Это будет такая глобальная модель, в которой отдельно Азово-Черноморский регион, Арктический регион и общая глобальная модель Мирового океана будут присутствовать. Эта программа будет давать возможность рассчитывать прогноз состояния моря до десяти дней», – сообщила Васечкина.
По словам эксперта, система будет обрабатывать все имеющиеся данные, с помощью которых и можно выстроить точный прогноз.
«Суть этой системы сводится к состыковке моделей циркуляции океана или моря и всех возможных данных, которые получаются как непосредственно на месте, так и со спутника», – рассказала Васечкина, добавив, что к реализации проекта только приступили.Далее в рубрике Российские ученые начнут выращивать на МКС органы для космонавтовДля реализации эксперимента планируется использовать магнитный 3D-биопринтер. Читайте в рубрике «Технологии» Российский «защищённый» смартфон TaigaPhone готовится к массовым продажамНа 10-й Международной конференции BIS Summit 2017 объявлено о начале выпуска российского смартфона TaigaPhone, снабжённого усиленной защитой от кибершпионажа
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