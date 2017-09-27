Российские ученые смогут прогнозировать настроение морей и океанов

Группа российских ученых из Крыма смогут точно прогнозировать состояние моря за десять дней до выбранной даты.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявила заместитель директора по научно-методической и образовательной работе Морского гидрофизического института РАН Елена Васечкина.

«Начинается выполнение крупного проекта от Российского научного фонда: разработка системного и непрерывного анализа и прогнозирования состояния океана. Это будет такая глобальная модель, в которой отдельно Азово-Черноморский регион, Арктический регион и общая глобальная модель Мирового океана будут присутствовать. Эта программа будет давать возможность рассчитывать прогноз состояния моря до десяти дней», – сообщила Васечкина.

По словам эксперта, система будет обрабатывать все имеющиеся данные, с помощью которых и можно выстроить точный прогноз.

«Суть этой системы сводится к состыковке моделей циркуляции океана или моря и всех возможных данных, которые получаются как непосредственно на месте, так и со спутника», – рассказала Васечкина, добавив, что к реализации проекта только приступили.

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