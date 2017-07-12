Российские ученые: 82% россиян могут с легкостью бросить курить

82 процента россиян способны с легкостью отказаться от курения. Такое заявление сделали эксперты из медицинского генетического центра Genotek, после анализа ДНК.

Это возможно по причине отсутствия генетической предрасположенности к курению. Людям нужно сделать незначительные волевые усилия и перетерпеть первый этап, являющийся самым сложным, далее дело станет продвигаться намного легче.

Лишь 17 процентов граждан РФ имеют генетическую предрасположенность, их ДНК несколько видоизменены, поэтому избавиться от курения самостоятельно не получится.

Таким людям нужно обращаться за помощью к специалистам. Однако и в этом случае не стоит огорчаться, научные сотрудники смогут вывести зависимых граждан из кризиса. Главным фактором отказа от вредной привычки выступает желание.

При его наличии человек может свернуть горы, а при отсутствии не сдвинется с места, – добавили ученые.

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