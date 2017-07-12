Российские ученые: 82% россиян могут с легкостью бросить курить
Российские ученые: 82% россиян могут с легкостью бросить курить

Специалисты установили, что у большинства россиян нет генов, мешающих бросить курить.

82 процента россиян способны с легкостью отказаться от курения. Такое заявление сделали эксперты из медицинского генетического центра Genotek, после анализа ДНК.  

Это возможно по причине отсутствия генетической предрасположенности к курению. Людям нужно сделать незначительные волевые усилия и перетерпеть первый этап, являющийся самым сложным, далее дело станет продвигаться намного легче.

Лишь 17 процентов граждан РФ имеют генетическую предрасположенность, их ДНК несколько видоизменены, поэтому избавиться от курения самостоятельно не получится.

Таким людям нужно обращаться за помощью к специалистам. Однако и в этом случае не стоит огорчаться, научные сотрудники смогут вывести зависимых граждан из кризиса. Главным фактором отказа от вредной привычки выступает желание.

При его наличии человек может свернуть горы, а при отсутствии не сдвинется с места, – добавили ученые.

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Российские ученые обнаружили новый минерал Далее в рубрике Российские ученые обнаружили новый минералМинерал был найден на склонах камчатского вулкана. Читайте в рубрике «Технологии» Якутия может превратиться в пустынюПо мнению ученых, к этому может привести глобальное потепление. Якутия может превратиться в пустыню

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО