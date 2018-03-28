Российские ученые разрушили металл неизвестным науке способом
pixabay.com

pixabay.com

Феномен возник при тестировании уникального генератора Т-лучей

Российские физики создали генератор Т-лучей, разрушающий металлические конструкции неизвестным науке способом.

В настоящее время терагерцовое излучение применяется для исследований в области оптики и микроэлектроники, однако в будущем волны такого типа можно будет приспособить для сверхскоростной передачи информации.

Михаил Агранат из Объединенного института высоких температур РАН в Москве создал уникальную установку, способную вырабатывать Т-лучи очень высокой интенсивности.

Более того, ученый вместе с коллегами протестировали собранный «лазер».

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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