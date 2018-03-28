Российские ученые разрушили металл неизвестным науке способом
Феномен возник при тестировании уникального генератора Т-лучей
Российские физики создали генератор Т-лучей, разрушающий металлические конструкции неизвестным науке способом.
В настоящее время терагерцовое излучение применяется для исследований в области оптики и микроэлектроники, однако в будущем волны такого типа можно будет приспособить для сверхскоростной передачи информации.
Михаил Агранат из Объединенного института высоких температур РАН в Москве создал уникальную установку, способную вырабатывать Т-лучи очень высокой интенсивности.
Более того, ученый вместе с коллегами протестировали собранный «лазер».
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике В России создан суперкомпьютер «Говорун»При помощи компьютера можно проводить комплексные теоретические и экспериментальные исследования
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