Российские ученые разрушили металл неизвестным науке способом

Российские физики создали генератор Т-лучей, разрушающий металлические конструкции неизвестным науке способом.

В настоящее время терагерцовое излучение применяется для исследований в области оптики и микроэлектроники, однако в будущем волны такого типа можно будет приспособить для сверхскоростной передачи информации.

Михаил Агранат из Объединенного института высоких температур РАН в Москве создал уникальную установку, способную вырабатывать Т-лучи очень высокой интенсивности.

Более того, ученый вместе с коллегами протестировали собранный «лазер».

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Далее в рубрике