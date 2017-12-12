Российские ученые разработали новый метод лечения варикоза

Группа российских ученых разработала технологию, которая позволяет ликвидировать пораженный варикозом сосуд из кровообращения с помощью фокусированного ультразвука высокой интенсивности.

Метод, который придумали научные сотрудники СПбПУ, заключается в том, что нижняя конечность человека помещается в емкость с жидкостью, проводящей ультразвук. Врач обозначает участки на экране прибора, которые необходимо подвергнуть облучению.

Программа назначает нужное количество областей, при необходимости придавливает облучаемый участок сосуда для остановки кровотока, и прибор начинает процедуру облучения под контролем доктора.

Такое лечение варикоза проводится, без какого либо повреждения кожи и его можно выполнять даже вне операционной. Специалисты заявляют, что это первая методика, совмещающая в себе диагностику и лечение: ультразвук диагностирует заболевания, а также воздействует на кровеносные сосуды с целью их облитерации (заращение или закрытие полостного или трубчатого органа вследствие разрастания ткани).

«На данный момент собран лабораторный стенд, на котором был проведен ряд опытов, доказавших действенность разработанной технологии», – сказал заведующий лабораторией «Медицинская ультразвуковая аппаратура» Александр Беркович.

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