Российские ученые разработали защиту от радиации
Российские ученые разработали защиту от радиации

Аппарат позволяет защищать чувствительную электронику от воздействия космической радиации.

Разработчики холдинга РКС в рамках салона МАКС-2017 показали широкой публике специальное покрытие, способное защитить радиоэлектронную аппаратуру от разрушительной радиации. Такие сведения даются в сообщении отечественного предприятия.

Посредством использования нового покрытия специалисты хотят сократить массу и габариты отечественных спутников, продлив при этом срок их службы. Кроме того, применить указанное средство возможно не только в ракетно-космической отрасли, но также и в сфере медицины или, к примеру, атомной энергетики.

Представители РКС заявляют и то, что российская разработка обойдется заметно доступней по стоимости, нежели иностранные аналоги. После серии испытаний эксперты установили, что покрытие способно сократить излучение в среднем в 4-7 раз.

Одним из ключевых факторов, воздействующих на срок службы спутников, считается космическая радиация. Приборы ломаются под влиянием ионизирующего излучения, а сегодня для защиты спутников, как правило, принято использовать алюминий.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Российские ученые приступили к созданию электросамолета Далее в рубрике Российские ученые приступили к созданию электросамолетаНа МАКСе впервые покажут макет гибридно-электрического авиационного двигателя.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО