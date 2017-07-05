Российские ученые разработали новый препарат для больных диабетом
Российские ученые разработали новый препарат для больных диабетом

Данный препарат может уменьшать уровень глюкозы в крови и тем самым бороться с диабетом.

Научные сотрудники из СПбГУ изобрели полярный активатор рецептора жирных кислот. Он станет основой принципиально нового лекарства для пациентов, страдающих от диабета.    

Новый препарат уникален тем, что в процессе терапии будет исключаться вероятность передозировки. Лечить при помощи такого лекарства будут диабет второго типа. Куратор проекта Михаил Красавин сказал, что разработка российских ученых организована на исследовании коллег из Японии.  

В 2003 году специалисты из Японии открыли рецептор в поджелудочной железе, который отвечает за уровень в крови свободных жирных кислот. Научные сотрудники доказали, что жирные кислоты могут снижать уровень глюкозы в теле человека.

Химики тогда изобрели препарат «Фасиглифам», но его недостатком была токсичность. Россияне решили улучшить этот проект, понизив побочные явления. Они разработали активатор рецептора жирных кислот, который не менее эффективен, но при этом не имеет вреда для здоровья человека.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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