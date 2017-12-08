Российские ученые раскрыли главный секрет гипертонии

Российские специалисты назвали причины возникновения гипертонии. По данным многочисленных исследований, основная причина недуга скрыта в нарушении кровообращения и нервной активности отделов головного мозга.

Ученые провели множество наблюдений за грызунами и смогли назвать ряд факторов, которые стали провоцирующими для возникновения гипертонии.

В процессе проведения опыта, эксперты разделили всех подопытных крыс на две группы.

Научные сотрудники заметили, что патологии в артериальном давлении грызунов происходили в возрасте от 4 до 6 недель после рождения. Причины патологического изменения артериального давления обусловлены снижением активности процессов, происходящих в префронтальной зоне головного мозга и активизации их в области гипоталамуса.

Исходя из этого наблюдения, исследователи сделали вывод, что такие же изменения в области головного мозга у людей происходят в относительно юном возрасте и могут провоцировать наступление гипертонии в дальнейшем.

Также группа ученых отметила, что наличие гипертонии в острой или хронической форме имеет опасность для человека, так как может вызвать нарушение работы сердца и почек.

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