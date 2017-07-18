Российские ученые приступили к созданию электросамолета
Российские ученые приступили к созданию электросамолета

На МАКСе впервые покажут макет гибридно-электрического авиационного двигателя.

Представители отечественного и мирового авиапрома поделятся инновациями на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2017". 

НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" намерен показать посетителям макет двигателя электросамолета. Как говорит гендиректор НИЦ Андрей Дутов, Россия постепенно осваивается в прогрессивном сегменте создания электросамолетов.

Первым шагом на этом пути, по взгляду Дутова, считается "создание демонстратора гибридно-электрической силовой установки номинальной мощностью 500кВт, которую отработают в летающей лаборатории".

По результатам программы, рассчитанной на ближайшие три года, на основе отработанных технологий можно будет приступить к основанию электрического двигателя для самолета размерностью на 9—19 пассажиров.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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