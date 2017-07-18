Российские ученые приступили к созданию электросамолета
На МАКСе впервые покажут макет гибридно-электрического авиационного двигателя.
Представители отечественного и мирового авиапрома поделятся инновациями на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2017".
НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского" намерен показать посетителям макет двигателя электросамолета. Как говорит гендиректор НИЦ Андрей Дутов, Россия постепенно осваивается в прогрессивном сегменте создания электросамолетов.
Первым шагом на этом пути, по взгляду Дутова, считается "создание демонстратора гибридно-электрической силовой установки номинальной мощностью 500кВт, которую отработают в летающей лаборатории".
По результатам программы, рассчитанной на ближайшие три года, на основе отработанных технологий можно будет приступить к основанию электрического двигателя для самолета размерностью на 9—19 пассажиров.Далее в рубрике Российские ученые занялись скрытыми угрозами из космосаДанный проект пока что не входит в Федеральную космическую программу до 2025 года.
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