Российские ученые придумали полезный майонез

«Майонез принято считать тяжелым и нездоровым продуктом. При этом он остается популярнейшим соусом… Мы решили, что с майонезом нужно не бороться, а сделать его полезным», - пояснила профессор департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Оксана Табакаева.

Так, майонез «Приморский» состоит из двух фаз – водной и жировой. Ученые обогатили их биологически активными веществами, полезными для здоровья и замедляющими старение.

В число ингредиентов майонеза «Находка» входит добавка из мантии и двигательного мускула мактры китайской. Этот моллюск водится в Японском море. Содержащиеся в нем свободные аминокислоты, каротиноиды, минеральные элементы, а также биоактивные вещества придали майонезу лечебно-профилактические свойства.

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