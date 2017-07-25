Российские ученые придумали способ хранения ядерных отходов
Российские ученые придумали способ хранения ядерных отходов

Российские специалисты предложили использовать новую технологию для долговременного хранения радиоактивных отходов.

Российские ученые химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с учеными из Курчатовского института и Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, разработали технологию для долговременного хранения радиоактивных отходов

Суть метода — в использовании стекол-матриц для долговременного хранения радиоактивных отходов.

«Очень важно знать, в какой степени окисления находятся ионы радионуклидов (урана), чтобы предсказать устойчивость формы нахождения ионов актинидов к выщелачиванию со временем. Надежное определение степени окисления актинидов — большая проблема», — заявил ведущий научный сотрудник кафедры радиохимии химического факультета МГУ Юрий Тетерин.

По его словам, сотрудниками университета предложена и использована «физически обоснованная методика определения степени окисления таких ионов и их ионного состава в алюминий-фосфатных стеклах».

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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