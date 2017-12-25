Российские ученые приблизились к созданию оптических компьютеров
Российские ученые приблизились к созданию оптических компьютеров

Данное исследование поможет преодолеть ограничения в быстродействии современных вычислительных машин

Группа российских физиков, а также их зарубежные коллеги в ходе исследований, приблизились к созданию «оптических» компьютеров.

Исследователи впервые смогли изучить внутреннее строение объемных фотонных кристаллов, которые в будущем могут стать основой сверхбыстродействующей электроники.

Эксперты объяснили, что с появлением новых данных, появится возможность проектировать оптические компоненты вычислительной техники нового поколения, в которых за перенос какой либо информации будут отвечать не электроны, а фотоны.

«Имея информацию о дефектах структуры, мы можем понять логику, по которой меняется направление движения светового луча. То есть можно попытаться собрать на основе фотонных кристаллов логические схемы», — заявил сотрудник лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» Илья Беседин.

Однако, это, по сути, только начало пути к созданию компьютеров следующего поколения. О первых промышленных моделях полностью оптических компьютеров можно будет говорить, не раньше чем через тридцать лет.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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