Российские ученые приблизились к созданию оптических компьютеров

Данное исследование поможет преодолеть ограничения в быстродействии современных вычислительных машин
Группа российских физиков, а также их зарубежные коллеги в ходе исследований, приблизились к созданию «оптических» компьютеров.
Исследователи впервые смогли изучить внутреннее строение объемных фотонных кристаллов, которые в будущем могут стать основой сверхбыстродействующей электроники.
Эксперты объяснили, что с появлением новых данных, появится возможность проектировать оптические компоненты вычислительной техники нового поколения, в которых за перенос какой либо информации будут отвечать не электроны, а фотоны.
«Имея информацию о дефектах структуры, мы можем понять логику, по которой меняется направление движения светового луча. То есть можно попытаться собрать на основе фотонных кристаллов логические схемы», — заявил сотрудник лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» Илья Беседин.
Однако, это, по сути, только начало пути к созданию компьютеров следующего поколения. О первых промышленных моделях полностью оптических компьютеров можно будет говорить, не раньше чем через тридцать лет.Далее в рубрике Томский университет займется изучением океана возле острова АмбонТомский государственный университет (ТГУ) начнет подготовку специалистов для разработки месторождений нефти и газа в Индонезии
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