Российские ученые победили Эболу
pixabay.com

pixabay.com

Появление российской вакцины дает надежду, что угроза эпидемии навсегда уйдет в прошлое

Ученые из Новосибирского государственного научного центра вирусных биотехнологий (ГНЦ ВБ) «Вектор» Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали уникальную вакцину для профилактики лихорадки Эбола под названием «ЭпиВакЭбола».

Новый препарат был зарегистрирован в марте 2018 года и разрешен для использования в лечебно –профилактических учреждениях.

Новая вакцина, разработанная новосибирскими учеными, выводит российских вирусологов и микробиологов на новый уровень в борьбе с одним из самых опасных заболеваний в мире.

Мировые фармацевтические компании уже несколько лет пытаются найти лекарство против Эболы, унесшей в 2014 году жизни более 11 тысяч человек в Западной Африке.

Структура уникального препарата отдаленно напоминает вакцину от клещевого энцефалита, однако она совершенней.

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