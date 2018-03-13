Российские ученые: перец чили спасет от ожирения
Детальное изучение имеющихся научных материалов о свойствах перца чили, позволит в будущем создать лекарства и биологически активные пищевые добавки
Группа российских ученых, совместно со своими коллегами из других стран заявили, что если регулярно употреблять перец чили в пищу, то вес постепенно начнет снижаться, а пищеварение улучшиться.
В перце содержится алкалоид капсаицин, который и придает жгучесть перцу. Он увеличивает метаболизм жиров, ускоряет расход энергии и регулирует уровень инсулина в крови, тем самым килограммы уходят.
Эксперты это выяснили, наблюдая за людьми которые ели чили как единовременно, так и регулярно в течение 12 недель.
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