Российские ученые: перец чили спасет от ожирения

Группа российских ученых, совместно со своими коллегами из других стран заявили, что если регулярно употреблять перец чили в пищу, то вес постепенно начнет снижаться, а пищеварение улучшиться.

В перце содержится алкалоид капсаицин, который и придает жгучесть перцу. Он увеличивает метаболизм жиров, ускоряет расход энергии и регулирует уровень инсулина в крови, тем самым килограммы уходят.

Эксперты это выяснили, наблюдая за людьми которые ели чили как единовременно, так и регулярно в течение 12 недель.

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