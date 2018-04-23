Российские ученые «оживили» вымерших 300 лет назад людей
Российские ученые «оживили» вымерших 300 лет назад людей

Homo naledi внешне похож на представителей рода Homo, но отличается рядом признаков

Специалисты НИТУ «МИСиС» с помощью современных технологий воссоздали облик представителей вида древних людей Homo naledi в рамках фестиваля «День недостающего звена: Homo naledi».

По словам доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Станислава Дробышевского, знание прошлого альтернативных видов предков человека и причин, по которым они исчезли с планеты, поможет современному человечеству выжить в кризисный момент.

В 2013 году ученые сделали сенсационную находку в южноафриканской пещере Райзинг Стар, расположенной в 50 километрах от столицы ЮАР.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Россия создаст для Анголы спутник с функцией «интернета вещей» Далее в рубрике Россия создаст для Анголы спутник с функцией «интернета вещей»Исполнителем работ по строительству Angosat-2 назначена корпорация «Энергия» Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Будущий флагман русской авиацииКогда Россия получит собственный дальнемагистральный пассажирский самолет Будущий флагман русской авиации

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО