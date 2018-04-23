Российские ученые «оживили» вымерших 300 лет назад людей

Специалисты НИТУ «МИСиС» с помощью современных технологий воссоздали облик представителей вида древних людей Homo naledi в рамках фестиваля «День недостающего звена: Homo naledi».

По словам доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Станислава Дробышевского, знание прошлого альтернативных видов предков человека и причин, по которым они исчезли с планеты, поможет современному человечеству выжить в кризисный момент.

В 2013 году ученые сделали сенсационную находку в южноафриканской пещере Райзинг Стар, расположенной в 50 километрах от столицы ЮАР.

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