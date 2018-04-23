Российские ученые «оживили» вымерших 300 лет назад людей
Homo naledi внешне похож на представителей рода Homo, но отличается рядом признаков
Специалисты НИТУ «МИСиС» с помощью современных технологий воссоздали облик представителей вида древних людей Homo naledi в рамках фестиваля «День недостающего звена: Homo naledi».
По словам доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Станислава Дробышевского, знание прошлого альтернативных видов предков человека и причин, по которым они исчезли с планеты, поможет современному человечеству выжить в кризисный момент.
В 2013 году ученые сделали сенсационную находку в южноафриканской пещере Райзинг Стар, расположенной в 50 километрах от столицы ЮАР.
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике Россия создаст для Анголы спутник с функцией «интернета вещей»Исполнителем работ по строительству Angosat-2 назначена корпорация «Энергия» Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Будущий флагман русской авиацииКогда Россия получит собственный дальнемагистральный пассажирский самолет
Комментарии