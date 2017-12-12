Российские ученые обнаружили 30 новых видов морских существ

Ученые из камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН обнаружили 30 новых видов морских существ, ранее неизвестных науке.

Биологи впервые заметили в водах России актинию (Акрикоактис короткоаконтиевый) и гидроиду (Симиликлава снежная). Биологи пояснили, что актиния впервые была описана в 2016 году всего по четырем экземплярам из прибрежных вод острова Адьяк Алеутской гряды как новый вид. Гидроид же попал в российские воды с тихоокеанского берега Канады.

«На Камчатке, кстати, ничего похожего нет. Вероятно, эти островные виды предпочитают жить в чистейшей воде, вдали от материковых стоков», — говорится в научной работе.

Кроме того, биологи обнаружили у Матуа один вид эхиуриды — это своеобразные беспозвоночные животные сине-зеленого цвета, обнаруженные на Алеутских островах в далеком 1946 году. С тех пор его нигде более не идентифицировали, то есть это первая находка за более чем семьдесят лет.

Ученым также удалось обнаружить около десятка новых видов актиний, не менее восьми новых видов губок, новые виды гидроидов, моллюсков и других групп гидробионтов.

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