Российские ученые обнаружили новый минерал
Российские ученые обнаружили новый минерал

Минерал был найден на склонах камчатского вулкана.

На Камчатке в вулкане Авачинская сопка нашли новый минерал. Его обнаружили научные сотрудники совместной австралийско-российской миссии. Информацию об этом передали работники пресс-службы Института вулканологии в Петропавловске-Камчатском.  

Найденный минерал появляется в вулкане, он получил название наталиямалакит в честь исследователя РАН Наталии Малик, которая своей деятельностью заслужила этого. На сегодняшний день международная комиссия одобрила это наименование.

Эксперты говорят, что данное открытие еще на один шаг приблизило человечество к объяснению геологических процессов на Земле. В будущем исследователи хотят все дальше следовать по пути развития и приоткрывать завесу тайн, до сих пор, существующих на нашей планете.

Такие открытия позволяют лучше разобраться в металлах, находящихся в недрах Земли. Они приведут к концентрации сил на небольших уровнях и открытию экономически обоснованных месторождений, – говорят специалисты.

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Места: Россия
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Персоны: ученые
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