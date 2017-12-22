Российские ученые назвали причину вымирания арктической мегафауны

Ученые проследили эволюцию живущих растений в течение последних 50 тысяч лет
Группа российских специалистов из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова, Зоологического института РАН и НИИ прикладной экологии Севера при Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова вместе с зарубежными экспертами изучали причины вымирания арктической мегафауны.
Ученые провели опыт, в ходе которого они исследовали образцы ископаемой пыльцы всевозможных трав, камыша и осоки.
Исследователи отмечают, что им удалось проследить эволюцию живущих в условиях холода растений в течение последних 50 тысяч лет.
В свою очередь, анализ ДНК некоторых червей-нематод показал, что множество богатых белком травянистых растений было на территории Арктики приблизительно 50 тысяч лет назад.
Специалисты думают, что растения, имевшиеся в то время, были едой крупных млекопитающих. Однако глобальные изменения климата приблизительно 25–15 тысяч лет назад привели к значительному сокращению фауны. Но все же многим злакам и древесным растениям удалось пережить данный катаклизм.
Окончательной же причиной гибели растений и животных является наступление холода.Далее в рубрике Создан противовоспалительный препарат без побочного эффекта для желудкаТомская фармацевтическая компания работает над созданием низкотоксичного противовоспалительного препарата, не вызывающего язву желудка
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