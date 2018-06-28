Российские ученые научились управлять разломами Земли
pixabay.com

pixabay.com

Геофизики создали алгоритм для моделирования месторождений нефти и газа

Сотрудники МФТИ создали алгоритм для создания точных моделей месторождения нефти и газа.

Кроме того, открытие российских ученых позволяет с точностью предсказывать развитие трещин и разломов в недрах Земли.

По словам Алены Фаворской из Московского Физтеха, новый подход может быть экстраполирован на волновые уравнения квантовой механики, что может привести к прорыву в понимании устройства материи.

Многие крупнейшие месторождения нефти содержат огромные запасы углеводородов, которые стали фактически недоступными из-за неправильной стратегии их эксплуатации.

Дело в том, что жидкость, выкачиваемая нефтяными вышками из подобных скважин, почти полностью состоит из воды, а не топлива, что резко уменьшает рентабельность этих месторождений, открытых еще во времена СССР.

Для того, чтобы этого избежать, ученые создают различные алгоритмы для анализа данных сейсморазведки.

Расчеты помогают минимизировать шансы на то, что добыча углеводородов вызовет серию землетрясений, как это происходило в США в начале прошлого века.

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Теги:
Места: Россия
События: нефть, наука
Персоны: ученые
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