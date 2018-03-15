Российские ученые научились уничтожать опасные астероиды

Группа российских специалистов из Московского физико-технического института (МФТИ) и «Росатома» смоделировали ситуацию, в которой Земле угрожал метеорит, и смогли побороть его с помощью ядерного удара.

Для эксперимента ученые сформировали миниатюрный астероид и взорвали его лазером. Они поместили метеорит в вакуумную камеру и воздействовали на него лазером, который имитировал эффект от ядерной волны. Все пропорции были соблюдены.

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