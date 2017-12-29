Российские ученые нашли способ сделать виноград полезнее
Российские ученые нашли способ сделать виноград полезнее

В дальнейшем будет возможность получать ценные биодобавки в пробирках из активных веществ винограда

Российские ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) увеличили количество полезных веществ в амурском винограде. Речь идет о природном ресвератроле (вещество, выделяемое некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов), который также заботится о здоровье человека.

Синтез ресвератрола специалисты смогли увеличить в 3-8 раз. Достичь этого удалось с помощью генных конструкций. Опыты проводились на клетках амурского винограда. По словам научных сотрудников, ресвератрол - вещество, которое положительно влияет на здоровье человека.

Это сильный антиоксидант, который обладает антиканцерогенными свойствами, способен предотвращать раковые и сердечно-сосудистые заболевания, а также уменьшать уровень сахара в крови при диабете..

Эксперты заявляют, что добиться успеха они смогли благодаря более ранним экспериментам, которые показали, что изготовление ресвератрола зависит от активности генов VaCPK1 и VaCPK26, и протеинкиназа. Чтобы виноград больше производил этого фитоалексипна, исследователи создали генные модели, в которых соденили гены протеинкиназа с постоянными элементами.

По мнению ученых, проведенные исследования позволят в дальнейшем получать ценные биодобавки в пробирках из активных веществ винограда. Специалисты продолжат эксперименты и попытаются сделать более полезными и другие виды ягод.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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