Российские ученые нашли останки последнего единорога

Речь идет о шерстистом млекопитающем Elasmotherium sibiricum из семейства носороговых. Предполагалось, что эти животные вымерли 350 тысяч лет назад. Однако возраст найденного российскими учеными черепа составляет порядка 29 тысяч лет. По мнению специалистов, на юге Западной Сибири подходящие условия для жизни этих существ сохранялись гораздо дольше, чем принято считать.

При жизни единорог достигал двух метров в высоту и четырех с половиной метров в длину. Он был покрыт шерстью и имел на лбу длинный и толстый рог, похожий на тот, что носят современные носороги, пишет издание Science Alert. Животное обитало на территориях современных Поволжья, Предуралья, Сибири, Украины и Китая.

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