Российские ученые нашли ответственные за развитие атеросклероза гены

Биологи из России назвали гены, участвующие в развитии атеросклероза. Оказалось, что заболевание связано с иммунитетом в большей степени, чем считалось прежде. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Холестерин является причиной образования на стенках артерий атерослеротических бляшек. Ученые попытались объяснить этот процесс с точки зрения генетики.

Младший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ Никита Никифоров рассказал: «В ходе исследования мы выявили десять генов, ответственных за накопление холестерина в клетках». Он отметил, что некоторые гены связаны с воспалением, а роль других генов до сих пор не установлена.

«Более того, среди выявленных генов нет ни одного гена, участвующего во внутриклеточном метаболизме холестерина, что позволяет выдвинуть новую гипотезу: иммунный ответ стимулирует накопление внутриклеточных липидов», - пояснил он.

Проект российских ученых направлен на выяснение причин накопления внутриклеточных жироподобных веществ. Исследователи доказали, что местное воспаление – важный компонент развития болезни, передает «Газета.ru». Изучение клеток иммунной системы позволит подтвердить, что выявленные гены отвечают за то, как клетки иммунитета под воздействием липопротеидов вызывают воспаление и ведут к накоплению холестирина.

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