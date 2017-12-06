Российские ученые нашли точный подход к мозгу
Российские ученые нашли точный подход к мозгу

Данная разработка поможет нейрохирургам избежать ошибок в сложнейших операциях на мозге

Группа научных сотрудников Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского совместно с ФГБУ «Приволжский Федеральный Медицинский Исследовательский Центр» разработала оптоэлектронный глиомоскоп – это система для обнаружения каких либо остатков опухоли мозга, которые не видны человеческим взглядом после того, как основной узел опухоли, был удален.

Эксперты производят два подобных прибора – для научной сферы и для практической медицины. Первый тип позволит проводить современные изучения сигналов в мозге и систем обработки информации.

Второй, уже обзавелся названием, – оптоэлектронный глиомоскоп – предназначен для нейрохирургов. На сегодняшний день, оперируя опухоли головного мозга, доктора устанавливают границы новообразования, ориентируясь на личное видение «проблемного участка» и интуицию.

С поступлением этого прибора в клинические заведения, точность оперативного вмешательства повысится до микрона, и соответственно значительно снизится возможность погрешностей.

Специалисты уже работают над созданием прототипа различных вариантов системы. Самым непростым этапом при изготовлении, по мнению участников проекта, будет настройка взаимодействия программного интерфейса с мозгом.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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