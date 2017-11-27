Российские ученые нашли «родственников» африканским «электроговорящим» рыбам
pixabay.com

pixabay.com

Россияне провели генетические исследования рыб, общающихся с помощью электрических импульсов.

Ученые из России провели молекулярно-генетические исследования рыб семейства мормириды (Mormyridae), которые могут общаться при помощи электрических импульсов, и выяснили, что между представителями одного рода рыб меньше схожих черт, чем между представителями разных родов.

При анализе ДНК ученые выяснили, что один из видов, Pollimyrus petherici, принадлежит к другому роду - цифомиров (Cyphomyrus). Ранее считалось, что представители первого рода обитают только в Западной Африке и бассейне озера Виктория, но благодаря открытию российских ученых удалось установить, что область его распространения включает и бассейн Нила и озера Туркана.

При поддержке Российского научного фонда и Совместной Российско-Эфиопской биологической экспедиции для изучения рыб в указанные районы была отправлена группа ученых. Изучение образцов тканей рыб и сравнение генома эфиопских мормирид с последовательностями ДНК других видов рыб позволили выяснить, что между ними существует родственная связь, передает «Газета.ru».

Семейство мормирид содержит около 200 видов рыб. Они обитают в пресных водах тропической Африки. Благодаря электрическим импульсам эти рыбы ориентируются в пространстве, ищут пищу, общаются с сородичами, опознают «чужаков». При этом отношение массы мозжечка к массе тела у мормирид выше, чем у человека.

Ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН Борис Лёвин пояснил: «Их изучают довольно давно, и в нашей стране сложилась замечательная школа по изучению электрокоммуникации у рыб в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. Однако в России до сих пор не проводили генетических исследований этих рыб, а без генетики довольно трудно определить многие виды и разобраться, что это за вид».

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Места: Россия
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Персоны: ученые
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