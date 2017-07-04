Российские ученые намерены вернуть зрение слепым людям
Российские ученые намерены вернуть зрение слепым людям

В будущем технология поможет вернуть зрение примерно 50 тысячам россиян.

Российские специалисты впервые установили слепому пациенту бионический протез. Информацию об этом сообщают работники организации «Со-единение», помогающей людям с недостатками зрения и слуха.  

Операция была сделана 59-летнему жителю Челябинска, страдающего слепотой. Ему потребовалась сложная операция, которая длилась более четырех часов.

Врачи установили пациенту бионический глаз 30 июня этого года. Теперь на протяжении недели мужчина пройдет реабилитацию в медицинском учреждении.

В зависимости от того, как осуществятся восстановительные процессы, можно будет говорить об успешности операции, – заявляют специалисты. Во время хирургического вмешательства использовали новый метод против борьбы со слепотой.

Если результаты будут положительными, то медики возьмут на вооружение данный способ. Сведения об этом сообщили сотрудники фонда «Искусство, наука и спорт».

Данная организация приняла посильное участие в лечении мужчины и заинтересована в благополучном завершении операции.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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