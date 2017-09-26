Российские ученые начнут выращивать на МКС органы для космонавтов
Российские ученые начнут выращивать на МКС органы для космонавтов

Для реализации эксперимента планируется использовать магнитный 3D-биопринтер.

Группа российских биологов проведет эксперимент на борту МКС по созданию тканей человеческого организма. Таким образом, ученые изучат возможность разработки системы защиты космонавтов от космической радиации.

Для реализации проекта будет использован магнитный 3D-биопринтер с тем, чтобы протестировать принципиально новейший способ создания трехмерных живых тканей в условиях невесомости.

В отличие от аддитивного, т.е. послойного производства биоматериалов на Земле, в космосе, благодаря невесомости и микрогравитации, существует возможность опробовать «формативный» вариант биофабрикации тканевых конструкторов и органоидов, в том числе чувствительных к радиации.

Таким образом, научные сотрудники надеются приблизиться к возможности создания системы защиты астронавтов от космической радиации.

С целью сокращения сроков эксперимента, заказчиком, лабораторией «3D Биопринтинг Солюшенс» предоставлен тренажерный макет биопринтера для подготовки экипажа, - сообщает "Evo-rus.com".

В свою очередь «Роскосмос» и РКК «Энергия» подключили дополнительные профильные подразделения, а также обнаружили зоны оптимизации, что позволило сократить сроки реализации проекта почти в четыре раза.

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Места: Россия
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Персоны: ученые
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