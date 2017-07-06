Российские ученые начнут выращивать овощи при помощи лазера

Специалисты ФГНБУ «Росинформагротех» вместе с Минсельхозом РФ создали лазерный луч, который способен поднять уровень экологии почвы и снизить цены на продукты.

Лазерная технология может контролировать число распыленных пестицидов и инсектицидов, передавая данные искусственному интеллекту.

По словам научных сотрудников, данный подход поможет уменьшить уровень применяемых веществ более чем на 20 процентов.

Кроме улучшения состояния почв, лазер подействует на снижение цен выращиваемой продукции. Российские ученые не видят никаких проблем и согласны внедрить технологию в современное производство. Однако лазер находится на этапе разработки и испытаний.

Несмотря на позитивный прогноз нововведения, после оценки потенциала лазерного луча некоторые эксперты остались при мнении, что концепт от «Росинформагротех» это «что-то слишком фантастическое».

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