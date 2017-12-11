Российские ученые изучили поведение «умного» геля
pixabay.com

pixabay.com

Группа ученых Уральского федерального университета (УрФУ) изучила, как упругие характеристики магнитного геля изменяются под действием внешних полей

Магнитные гели — «умные» композитные материалы из полимерной среды и внедренных в нее нано- или микроразмерных магнитных частиц, которые меняют свои свойства под действием магнитных полей.

Уточняется, что этот вид композитных материалов активно используется в магнитоуправляемых амортизаторах, стабилизаторах, системах безопасности, усилителях механических напряжений, а также в инженерии и регенерации биологических тканей.

Одной из самых интересных особенностей магнитных гелей является их способность менять свои механические свойства под действием умеренных магнитных полей.

Российские физики провели исследование деформации полимерного образца с начальным однородным пространственным распределением намагничивающихся частиц.

Анализ показал, что магнитоупругие явления в магнитных гелях во многом определяются начальным пространственным расположением частиц в несущем полимере.

Возможность управлять упругой реакцией магнитного геля при помощи магнитного поля является перспективной для многих промышленных и медико-биологических технологий, сообщает «Индикатор».

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