Российские ученые изучили поведение «умного» геля

Группа ученых Уральского федерального университета (УрФУ) изучила, как упругие характеристики магнитного геля изменяются под действием внешних полей
Магнитные гели — «умные» композитные материалы из полимерной среды и внедренных в нее нано- или микроразмерных магнитных частиц, которые меняют свои свойства под действием магнитных полей.
Уточняется, что этот вид композитных материалов активно используется в магнитоуправляемых амортизаторах, стабилизаторах, системах безопасности, усилителях механических напряжений, а также в инженерии и регенерации биологических тканей.
Одной из самых интересных особенностей магнитных гелей является их способность менять свои механические свойства под действием умеренных магнитных полей.
Российские физики провели исследование деформации полимерного образца с начальным однородным пространственным распределением намагничивающихся частиц.
Анализ показал, что магнитоупругие явления в магнитных гелях во многом определяются начальным пространственным расположением частиц в несущем полимере.
Возможность управлять упругой реакцией магнитного геля при помощи магнитного поля является перспективной для многих промышленных и медико-биологических технологий, сообщает «Индикатор».Далее в рубрике Студенты из России создали систему для определения размера одежды по фотографииМолодые ученые представили свой проект на конкурсе стартапов и получили 150 тыс. рублей Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Поставила точкуУчёная из МГУ разрешила долгий спор биологов
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