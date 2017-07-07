Российские ученые изобрели самовосстанавливающийся асфальт
Российские ученые изобрели самовосстанавливающийся асфальт

Данная технология позволит сократить время ремонта дорог и расходы на него втрое.

Группа российских ученых из Национального исследовательского технологического университета создали новую технологию изготовления и укладки асфальто-бетонного дорожного покрытия. Специалисты «МИСиС» назвали такой вид покрытия «самозалечивающимся».

Суть нового изобретения заключается в уникальном составе материала, который содержит в себе, так называемые, углеродные нанотрубки, позволяющие сократить сроки ремонта поврежденного покрытия с недели до нескольких часов.

В случае возникновения трещин, что в российских условиях при резких перепадах температур является главной причиной разрушения дорог, для их «залечивания» применяется специальная мобильная установка высокочастотного излучения, которая разогревает покрытие изнутри.

Далее происходит укатывание поврежденной части специальными катками, расположенными, на установке. Углеродные нанотрубки, которые, как говорилось выше, входят в состав покрытия, служат индукционными нагревателями, позволяющими размягчить покрытие на время укатки.

Технология, которой уже интересуются китайские, немецкие, австрийские и малайзийские компании, будет испытана в ближайшее время на отрезке одной из трасс в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Также научные сотрудники отмечают, что при использовании данной технологии затраты на ремонт дорог сократятся примерно в три раза.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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