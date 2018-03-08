Российские ученые испытали «Сову»
© Фонд перспективных исследований

© Фонд перспективных исследований

Первый российский атмосферный спутник предназначен для освоения Севера

Сотрудники Фонда перспективных исследований (ФПИ) провели испытания первого российского атмосферного спутника «Сова», оснащенного солнечными панелями и аккумуляторными батареями.

В ходе испытаний «Сова» на высоте в 20 километров попала в зону сильной турбулентности и пришла в негодность, однако эксперимент все равно был признан состоявшимся, так как спутник до разрушения совершил длительный полет в стратосфере.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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