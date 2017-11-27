Российские ученые добавили цвет в медицинские снимки

Красноярские ученые предлагают «раскрашивать» медицинские снимки внутренних органов для более точной диагностики.
Как любые изображение, медицинские снимки содержат шум, что обусловлено техническими особенностями их получения. Ученые создали оригинальные алгоритмы обработки таких изображений, которые не только снижают шум, но и производят цветовое кодирование.
Разработанная ими методика повышает точность снимка и на четверть снижает погрешность измеряемых параметров. В частности, в урологии технология позволяет значительно повысить точность изображений объектов интереса, особенно в сложных случаях мочекаменной болезни, в пластической хирургии – упростит анализ процесса регенерации тканей.
Новая технология разработана учеными из Института вычислительного моделирования ФИЦ КНЦ СО РАН, СибГУ имени академика М. Ф. Решетнева, КрасГМУ имени В. Ф. Войно-Ясенецкого и СФУ, сообщает портал «Научая Россия». По мнению авторов алгоритма, он может применяться не только в медицине.Далее в рубрике Антибактериальное мыло опасно для здоровьяВ антибактериальном мыле может содержаться антибиотик, разрушающий клетки печени Читайте в рубрике «Инновации» В Ижевске представили Карту событийного туризмаСпорт, инвестиции и классическая музыка: в Удмуртии прошла презентация Карты событийного туризма на 2018 год
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