Российские ученые добавили цвет в медицинские снимки

Как любые изображение, медицинские снимки содержат шум, что обусловлено техническими особенностями их получения. Ученые создали оригинальные алгоритмы обработки таких изображений, которые не только снижают шум, но и производят цветовое кодирование.

Разработанная ими методика повышает точность снимка и на четверть снижает погрешность измеряемых параметров. В частности, в урологии технология позволяет значительно повысить точность изображений объектов интереса, особенно в сложных случаях мочекаменной болезни, в пластической хирургии – упростит анализ процесса регенерации тканей.

Новая технология разработана учеными из Института вычислительного моделирования ФИЦ КНЦ СО РАН, СибГУ имени академика М. Ф. Решетнева, КрасГМУ имени В. Ф. Войно-Ясенецкого и СФУ, сообщает портал «Научая Россия». По мнению авторов алгоритма, он может применяться не только в медицине.

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