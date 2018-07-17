Российские сверхтяжелые ракеты будут летать на газе и водороде

Для ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут создаваться новые двигатели
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о создании новых двигателей для ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
По его словам, двигатели для ракет такого класса будут работать на сжиженном газе и водороде.
В перспективе будет разработана новая программа по созданию носителя сверхтяжелого класса, и в эту программу буде включена по двигателям, работающим на сжиженном природном газе и на водороде.
«Эта тематика остается приоритетом, и она будет связана со сверхтяжем», — сказал Рогозин.
В июне прошлого года он объявил о начале разработки водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» и сверхтяжелой ракеты-носителя.
Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна».
Больше научных новостей смотрите на сайте Физтехпарка.Далее в рубрике Ученые из России увеличили срок хранения донорского сердца до 24 часовПрежде максимальное время хранения жизненно важного органа составляло четыре-шесть часов Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Робот вместо водителя и машинистаКак общественный транспорт становится беспилотным
Комментарии