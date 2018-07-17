Российские сверхтяжелые ракеты будут летать на газе и водороде

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о создании новых двигателей для ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

По его словам, двигатели для ракет такого класса будут работать на сжиженном газе и водороде.

В перспективе будет разработана новая программа по созданию носителя сверхтяжелого класса, и в эту программу буде включена по двигателям, работающим на сжиженном природном газе и на водороде.

«Эта тематика остается приоритетом, и она будет связана со сверхтяжем», — сказал Рогозин.

В июне прошлого года он объявил о начале разработки водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» и сверхтяжелой ракеты-носителя.

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