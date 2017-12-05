Российские студенты смогут пройти обучение по программам двойной аспирантуры
pixabay.com

pixabay.com

Томский политехнический университет посетила делегация из Франции для обсуждения развития программ совместной аспирантуры

Учебное заведение посетили атташе по университетскому сотрудничеству посольства Франции в России Паскаль Коши и координатор правительственных стипендиальных программ департамента по сотрудничеству и культуре французского посольства Артур Ланглуа. Они встретились с коллективами кафедр общей химии и химической технологии, биотехнологии и органической химии, менеджмента, а также кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и землеустройства Томского политехнического университета. Эти кафедры проводят совместные исследования с французскими учеными.

Заведующий кафедрой общей химии и химической технологии ТПУ Владимир Ан отметил: «Одним из основных этапов совместной работы является дальнейшее развитие программ двойной аспирантуры, чтобы аспиранты могли вести исследования и в России, и во Франции, получать степени сразу двух вузов».

Этим летом состоялась защита еще одной диссертации под совместным руководством ученых из ТПУ и Франции. Защита прошла в Университете Гренобль. Аспирантка кафедры наноматериалов и нанотехнологий Томского политеха Светлана Пономарева исследовала супермагнитные материалы и способы их применения в диагностике и лечении онкозаболеваний.

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