Российские студенты смогут пройти обучение по программам двойной аспирантуры

Учебное заведение посетили атташе по университетскому сотрудничеству посольства Франции в России Паскаль Коши и координатор правительственных стипендиальных программ департамента по сотрудничеству и культуре французского посольства Артур Ланглуа. Они встретились с коллективами кафедр общей химии и химической технологии, биотехнологии и органической химии, менеджмента, а также кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и землеустройства Томского политехнического университета. Эти кафедры проводят совместные исследования с французскими учеными.

Заведующий кафедрой общей химии и химической технологии ТПУ Владимир Ан отметил: «Одним из основных этапов совместной работы является дальнейшее развитие программ двойной аспирантуры, чтобы аспиранты могли вести исследования и в России, и во Франции, получать степени сразу двух вузов».

Этим летом состоялась защита еще одной диссертации под совместным руководством ученых из ТПУ и Франции. Защита прошла в Университете Гренобль. Аспирантка кафедры наноматериалов и нанотехнологий Томского политеха Светлана Пономарева исследовала супермагнитные материалы и способы их применения в диагностике и лечении онкозаболеваний.

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