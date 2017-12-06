Российские школьники читают лучше сверстников из 50 стран мира

Ученики 4 класса обошли лидеров рейтинга прошлых лет: Гонконг, Ирландию, Финляндию и Польшу. Россия и Сингапур стали единственными странами, где более четверти участников достигли уровня Advanced International Benchmark, который подразумевает, что дети представляют сюжет и извлекают информацию из сложных текстов.

Организаторы исследования отмечают, что уровень подготовки школьников на протяжении 15 лет заметно вырос: 11 из 50 стран показали более высокий результат, чем в 2001 году, и лишь два государства ухудшили свои позиции в рейтинге.

Исследователи указали на преимущество девочек перед мальчиками: ни в одной стране представители мужского пола не превзошли девочек в навыках чтения, передает интернет-издание «Индикатор».

PIRLS анализирует навыки чтения и понимания текстов учениками четвертого класса. Исследования проходят раз в четыре года.

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