Российские школьники читают лучше сверстников из 50 стран мира
pixabay.com

pixabay.com

Международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS за 2016 год показало, что дети из России и Сингапура читают лучше своих сверстников из других стран мира

Ученики 4 класса обошли лидеров рейтинга прошлых лет: Гонконг, Ирландию, Финляндию и Польшу. Россия и Сингапур стали единственными странами, где более четверти участников достигли уровня Advanced International Benchmark, который подразумевает, что дети представляют сюжет и извлекают информацию из сложных текстов.

Организаторы исследования отмечают, что уровень подготовки школьников на протяжении 15 лет заметно вырос: 11 из 50 стран показали более высокий результат, чем в 2001 году, и лишь два государства ухудшили свои позиции в рейтинге.

Исследователи указали на преимущество девочек перед мальчиками: ни в одной стране представители мужского пола не превзошли девочек в навыках чтения, передает интернет-издание «Индикатор».

PIRLS анализирует навыки чтения и понимания текстов учениками четвертого класса. Исследования проходят раз в четыре года.

Теги:
Места: Россия
События: общество
Российские ученые создали новый очиститель для сточных вод Далее в рубрике Российские ученые создали новый очиститель для сточных водНовое средство можно будет использовать как для очистки воды от тяжелых металлов, так и для адресной доставки лекарств Читайте в рубрике «Умная Россия» Аритмию можно победитьРецепторы адреналина влияют на мерцательную аритмию Аритмию можно победить

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО