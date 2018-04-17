Российские самолеты обеспечат скоростным Wi-Fi с помощью новых частот

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который распределяет частоты в России) разрешила использование новых частот для спутниковой связи в самолетах, поездах и других видах транспорта.

Станет возможной эксплуатация полосы частот 29,5–30 ГГц (в направлении космоса) и 19,7–20,2 ГГц (в направлении Земли) для организации спутниковой связи на транспорте.

Ранее для обеспечения спутниковой связи на борту самолета или морского судна было необходимо установить специальную абонентскую станцию, которая принимает сигнал со спутника. Она может раздавать интернет на устройства пассажиров через Wi-Fi. При этом услуга оказывается сервис-провайдером, с которым владелец транспортного средства заключает контракт, а провайдер покупает емкость у оператора спутника.

Согласно новому проекту ГКРЧ, использование выделенных частот возможно без оформления разрешений на выделение конкретных номиналов частот при соблюдении ряда условий.

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