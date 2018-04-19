Российские разработчики представят подводного «робота-краба» в 2018 году
pixabay.com

pixabay.com

Автономный гибридный аппарат оснастят пятистепенным модулем-манипулятором

Компания «Океанос» вместе с учеными Петербургского морского технического университета установит руку-манипулятор на подводный аппарат типа «глайдер».

В 2018 году в аппарат планирующего типа интегрируют пятистепенный модуль манипуляторного комплекса. В настоящее время «начата программа совместных испытаний такой конфигурации, а также опробована система автоматического управления манипулятором с помощью собственного программного обеспечения.

В пресс-службе компании отметили, что манипулятор обладает грузоподъемностью до 10 килограммов и может применяться при поисковых операциях.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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