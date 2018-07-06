Российские корабли смогут летать в космосе на «солнечном парусе»
Российские корабли смогут летать в космосе на «солнечном парусе»

Проектом занимаются специалисты холдинга «Швабе»

Российские ученые планируют вывести на орбиту линзу, с помощью которой можно будет «ловить» и передавать солнечную энергию перспективным космическим кораблям.

Специалисты холдинга «Швабе» в настоящее время разрабатывают проект выведения линзы на орбиту.

По словам первого заместителя гендиректора компании Сергея Попова, прибор планируется вывести на орбиту, поймать «солнечный зайчик» и направить его на корабль, таким образом получится «солнечный парус», с помощью которого можно значительно снизить расход топлива.

При этом ученый подчеркнул, что в настоящее время это на грани фантастики, но в перспективе все это реально.

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Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Персоны: ученые
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