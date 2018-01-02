Российские конструкторы вернулись к работе над «Короной»

Разработку, замороженную пять лет назад, ведет Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, сообщают «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».

Генеральный конструктор Владимир Дегтярь отметил, что в отличие от в отличие от американского проекта Falcon российская ракета не имеет отделяемый ступеней. По его словам, «Корона», - это фактически космический корабль мягкого взлета и посадки. Конструктор добавил, что реализация этого проекта откроет дорогу к пилотируемым межпланетный полетам.

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