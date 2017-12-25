Российские химики синтезировали новое вещество для фармацевтики
pixabay.com/

pixabay.com/

Изохинолин может быть применен в составе спазмолитиков, а также различных бактерицидных средств

Химики из РУДН и Северо-Кавказского федерального университета синтезировали новое биологически активное вещество изохинолин, которое может найти применение в создании лекарств различного спектра действия.

«Изучение новой реакции и нового реагента, даже без немедленного «выхода» на промышленность, — само по себе значимая задача. Однако вещества, с которыми мы работали, изохинолины, активно применяются в фармацевтике», — рассказала соавтор статьи, сотрудник кафедры органической химии РУДН Татьяна Борисова.

По ее словам, новые производные изохинолина потенциально могут обладать широким спектром биологической активности — от бактерицидной до антилейкемической, от цитотоксичности до спазмолитических свойств.

Российские химики изучили реакции исходных изохинолинов с дегидробензолом. Новизна исследования заключается в использовании последнего, промежуточного соединения.

В ходе эксперимента ученые смешали реагенты, позволяющие синтезировать дегидробензол in situ, и потом добавили туда исходные изохинолины. Когда произошло полное превращение исходных реагентов, реакцию завершили. Затем, для выделения искомого соединения, применили метод колоночной хроматографии, а после удалили растворитель, кристаллизировав остаток.

При этом исследования биологической активности нового вещества еще только предстоит провести.

«На нашей кафедре можно узнать, является ли соединение ингибитором ацетил- или бутирилхолиностераз. Если да, то оно может в перспективе помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера», — цитирует «Индикатор» слова Борисовой.

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События: наука, здоровье
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